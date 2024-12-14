4 مؤشرات مبكرة إذا ظهرت عليك دليل على الإصابة بالسكري

كتبت- نرمين ضيف الله

يؤثر ارتفاع سكر الدم، المعروف أيضًا باسم فرط سكر الدم، في المصابين بداء السكري.

وثمة عوامل عديدة يمكن أن يكون لها دور في الإصابة بفرط سكر الدم لدى المصابين بالسكري، ومنها الطعام والأنشطة البدنية والمرض والأدوية غير المرتبطة بالسكري، وفق مايو كلينك.

يمكن أن يؤدي تخطي الجرعات أو عدم تناول ما يكفي من الأنسولين أو الأدوية الأخرى لخفض نسبة السكر في الدم أيضًا إلى فرط سكر الدم.

الأعراض

لا يسبب ارتفاع السكر في الدم عادةً أي أعراض حتى ترتفع مستويات السكر في الدم (الجلوكوز) لأعلى من 180 إلى 200 ميليجرام لكل ديسي لتر.

مؤشرات المرض والأعراض المبكرة

يمكن أن يساعد التعرف على الأعراض المبكرة لفرط السكر في الدم في اكتشافه وعلاجه على الفور. تنبّه للآتي:

· كثرة التبوُّل

· العطش الشديد

· تشوش الرؤية

· الشعور بتعب أو ضعف غير معتاد

مؤشرات المرض والأعراض اللاحقة

· نَفَس له رائحة الفاكهة

· جفاف الفم

· ألم في البطن

· الغثيان والقيء

· ضيق النَفس

· التشوش

· فقدان الوعي

متى تزور الطبيب

إذا كنت مصابًا بإسهال أو قيء مستمر، ولا يمكنك إبقاء أي أطعمة أو سوائل في معدتك.