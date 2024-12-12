طعام شتوي على قد الإيد.. يدعم جهاز المناعة ويقوي صحة جسدك

كتبت- نرمين ضيف الله:

القرنبيط خضار شتوي مذاقه لذيذ، يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية، التي تقوي مناعتنا خاصة في فصل الشتاء وانتشار الأمراض.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة، إنّ القرنبيط من الأطعمة الغنية بالمعادن والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، كما أنه يحتوي على وفرة كبيرة من فيتامين سي وهو عامل جيد للمناعة ويحمي من الأمراض.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنّ القرنبيط غني بمضادات الأكسدة ويقي من السرطانات، كما أنه يساعد على تحسين الهضم ويشعرك بالشبع وينظم السكر في الدم.

وقدمت استشاري البكتريا والمناعة، عدة فوائد أخرى للقرنبيط على الجسم:

خفض مستويات الكوليسترول الضار.

تنظيم ضغط الدم.

الوقاية من نزلات البرد.

تقليل الالتهابات.

يحمي من الأمراض التنفسية

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