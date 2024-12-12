الانتباذ البطاني الرحمي.. 5 أطعمة تساعد على تخفيف الأعراض

الانتباذ البطاني الرحمي هو حالة صحية مزمنة تصيب النساء، حيث ينمو نسيج يشبه بطانة الرحم في أماكن أخرى بالجسم خارج الرحم، مثل المبايض أو الأمعاء أو جدران الحوض.

وهناك بعض الأطعمة التي تسهم في تخفيف أعراض هذا المرض، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مركب سحري يسمى الأوليكانثال، يعمل بشكل مشابه للأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين، الذي يخفف من الالتهابات والألم بشكل ملحوظ.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين تحتوي على كنوز من أحماض أوميجا 3، التي تعمل كمسكنات طبيعية، تخفف من الالتهابات وتساعد في تهدئة الأعصاب المتوترة.

البروبيوتيك

البروبيوتيك، تلك البكتيريا النافعة الموجودة في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي، تعمل سلاح فعال يحمي جسمك من الالتهابات، وتقلل آلام البطن.

شاي النعناع

شرب كوب من شاي النعناع الدافئ يمكن أن يهدئ عضلات البطن ويقلل من الانتفاخ والتقلصات.

الأطعمة المخمرة

الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي والكومبوتشا غنية بالبكتيريا النافعة التي تعزز صحة الأمعاء وتقلل من الالتهابات.