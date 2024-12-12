لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أطعمة تهدد صحة الكبد- توقف عن تناولها

04:02 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

صحة الكبد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد على مجموعة من الأشخاص، عن الضرر الذي تلحقه الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بصحة الكبد والشرايين.

فقد أظهرت نتائج الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية BMJ، ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الكوليسترول لدى المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الدهنية، والزبدة، والبسكويت، وغيرها من الأطعمة المشبعة بالدهون، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

هذا الارتفاع في الكوليسترول، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يساهم في تصلب الشرايين وتكوين الجلطات.

كما أشارت الدراسة إلى إصابة العديد من المشاركين بمرض الكبد الدهني، حتى أولئك الذين يتمتعون بوزن طبيعي، هذا يعني أن الخطر لا يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من السمنة، بل يشمل أيضًا فئات أخرى من الأشخاص.

وعلى النقيض، أظهرت المجموعة التي اتبعت نظاما غذائيا غنيا بالدهون غير المشبعة، الموجودة في الأطعمة مثل الأسماك والأفوكادو، تحسنا ملحوظا في مستويات الكوليسترول وحالة الكبد.

أطعمة تهدد صحة الكبد الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة الارتفاع في الكوليسترول مستويات الكوليسترول وحالة الكبد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بتحذير وإدانة.. مصر تعلّق على الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية بسوريا
رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة