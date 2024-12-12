أطعمة تهدد صحة الكبد- توقف عن تناولها

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد على مجموعة من الأشخاص، عن الضرر الذي تلحقه الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بصحة الكبد والشرايين.

فقد أظهرت نتائج الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية BMJ، ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الكوليسترول لدى المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الدهنية، والزبدة، والبسكويت، وغيرها من الأطعمة المشبعة بالدهون، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

هذا الارتفاع في الكوليسترول، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يساهم في تصلب الشرايين وتكوين الجلطات.

كما أشارت الدراسة إلى إصابة العديد من المشاركين بمرض الكبد الدهني، حتى أولئك الذين يتمتعون بوزن طبيعي، هذا يعني أن الخطر لا يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من السمنة، بل يشمل أيضًا فئات أخرى من الأشخاص.

وعلى النقيض، أظهرت المجموعة التي اتبعت نظاما غذائيا غنيا بالدهون غير المشبعة، الموجودة في الأطعمة مثل الأسماك والأفوكادو، تحسنا ملحوظا في مستويات الكوليسترول وحالة الكبد.