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6 عادات احذر فعلها عند الإصابة بالإنفلونزا

02:00 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

الإصابة بالإنفلونزا

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قد تكون صعوبة البلع أو آلام الجسم أو الحمى المفاجئة من الأعراض التي تدل على الإصابة بالإنفلونزا، لذا يجب التعرف على الأعراض مبكرا، لتلقي العلاج بسرعة.

العلامات المبكرة للإنفلونزا، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين".

التعب.

الحمى المفاجئة.

الحكة أو التهاب الحلق.

السعال.

القشعريرة.

آلام العضلات أو الجسم.

سيلان الأنف.

والحمى قد تكون شائعة في المراحل المبكرة من الإنفلونزا، ولكن ليس كل من يصاب بالإنفلونزا يعاني من الحمى.

الأشياء التي يجب فعلها عند الإصابة بالإنفلونزا:

غسل اليدين بشكل متكرر لمدة 20 ثانية قبل الشطف.

تغطية الفم عند السعال والعطس بالذراع بدلا من اليدين.

تناول أطعمة صحية لتقوية المناعة.

تناول وجبات صغيرة غنية بالفواكه والخضراوات.

شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء والشاي والمشروبات منخفضة السكر. تجنب الكحول والكافيين.

البقاء في المنزل والحصول على قسط كافٍ من الراحة.

أشياء يجب الابتعاد عن فعلها:

تجنب الذهاب إلى العمل أو المدرسة، لمنع انتشار العدوى.

يجب الابتعاد عن مصافحة الناس أو مشاركة الطعام والشراب معهم.

حرمان الجسم من الراحة في أول يومين يطيل وقت التعافي.

تجنب الأطعمة المصنعة والسكر.

حاول ألا تتخطى وجبات الطعام، حتى لو تناولت القليل منه.

توقف عن التدخين، لأنه يزيد من تهيج الرئتين وحدة الأعراض.

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