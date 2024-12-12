كيف تميز بين عسر الهضم وأمراض القلب؟

كشفت مايا بالاكريشنان طبيبة الباطنة الأمريكية عن طريقة يمكن من خلالها التمييز بين عسر الهضم ومشكلات القلب.

وقالت: "إن القدرة على التمييز بين عسر الهضم ومشكلات القلب والأوعية الدموية قد تنقذ حياتك".

وأوضحت مايا إنه مع التقدم ​​في العمر تضعف العضلات التي تتحكم في المريء، ما يؤدي إلى حمض المعدة إلى المريء واحتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، والسكري التي تزداد، وفقا لموقع "هيلث داي".

ما أسباب حرقة المعدة؟

قد تحدث بسبب تناول الكثير من الطعام أو تناول الأكلات المالحة والحارة والشوكولاتة وشرب الكافيين.

أعراض حرقة المعدة:

إحساس بالحرقان في الصدر، أو طعما معدنيا أو حامضيا في الفم.

طرقة الوقاية من حرقة المعدة:

يجب تناول وجبات أصغر والمشي بعد تناول الطعام، والبقاء في وضع مستقيم بشكل عام لمدة 3 إلى 4 ساعات على الأقل بعد تناول الطعام"،

وفي الحالات السيئة، يشمل العلاج مضادات الحموضة.

أسباب ألم الصدر:

يمكن أن يكون هذا الألم ناتجا عن الذبحة الصدرية، أو الألم أو الانزعاج الذي يحدث عندما لا يتلقى القلب ما يكفي من الأكسجين، أو بسبب النوبة القلبية.

وقد يصاحب ألم الصدر ضيق في التنفس أو دوخة.

وقال مايا: "يسمى هذا النوع من الألم طبيا بالذبحة الصدرية، والتي تنطوي على مشكلات في القلب، مثل إمداد الدم".

وتعد هذه الحالات أكثر خطورة من حرقة المعدة، وذلك لأنها تهدد الحياة، وترتبط بصحة القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص.