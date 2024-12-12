6 علامات تنذرك بوجود إمساك مزمن.. احذرهم

الإمساك مشكلة في إخراج البُراز. وتوصف الحالة عمومًا بأنها إمساك عند إخراج البراز بمعدل أقل من ثلاث مرات أسبوعيًا، أو الصعوبة الشديدة في إخراج البراز.

الإمساك من الحالات الشائعة إلى حد كبير. وقد تسببه قلة الألياف الغذائية والسوائل وممارسة التمارين الرياضية، وفق لما جاء في "مايو كلينك"

لكن قد يكون سببه أيضًا حالات مَرضية أخرى أو أدوية معيّنة.

الأعراض

تشمل أعراض الإمساك:

التبرُّز أقل من ثلاث مرات أسبوعيًا.

إخراج براز صلب أو جاف أو متكتل.

الحزق أو الألم عند إخراج البراز.

الشعور بعدم خروج البراز كله.

الشعور بأن المستقيم مسدود بالكامل.

الحاجة إلى إدخال أحد الأصابع لإخراج البراز.

متى تزور الطبيب؟

حدد موعدًا لزيارة الطبيب إذا كنت تعاني إمساكًا مصحوبًا بأي من الحالات التالية:

أعراض تستمر لأكثر من ثلاث أسابيع.

أعراض تعوق عن أداء الأنشطة اليومية.

نزف من المستقيم أو ملاحظة دم على مناديل المرحاض.

وجود دم في البراز أو اسوداد لونه.

تغيرات أخرى غير طبيعية في شكل البراز أو لونه.

ألم في المعدة لا يزول.

نقص الوزن غير المقصود.