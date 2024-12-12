في موسمها.. لن تتوقع فوائد الجوافة على صحة الجسم

الجوافة فاكهة استوائية غنية بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية عديدة لصحة الجسم.

ووفق لما جاء في "هيلث لاين"، فإن فوائدها تشما ما يلي:

صحة الجهاز الهضمي: تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من الإمساك ويخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي.

تعزيز المناعة: بفضل محتواها العالي من فيتامين C، فإن الجوافة تساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض والالتهابات.

صحة القلب: تساعد الجوافة على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب والشرايين، وتساهم في تنظيم ضغط الدم.

صحة الجلد: تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة على حماية الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتساعد على تحسين مظهر البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

السيطرة على نسبة السكر في الدم: تساعد الألياف الموجودة في الجوافة على تنظيم امتصاص السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري.

فقدان الوزن: تعتبر الجوافة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لفقدان الوزن والحفاظ على الوزن المثالي.

صحة العظام: تحتوي الجوافة على الكالسيوم والفسفور، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والأسنان.

فوائد أخرى:

تحسين الرؤية

تقليل الالتهابات

حماية الدماغ

تقوية العظام

تحسين المزاج