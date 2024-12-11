أعراض خطيرة للذبحة الصدرية تظهر على معدتك.. احذرها

كتبت- آلاء نبيل:

يعتقد العديد من الأشخاص أن أعراض الذبحة الصدرية تظهر في منطقة الصدر، ولكنهم يجهلون أن هناك علامات تحذيرية في المعدة تشير إلى هذا الخطر.

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، ، عن بعض العلامات التحذيرية التي تكشف خطر الإصابة بالذبحة الصدريةن نتيجة قصور في الشريان التاجي الخلفي، وتشمل هذه الأعراض:

1- حموضة شديدة في المعدة.

2- الإصابة بارتجاع المريء.

3- الشعور بألم في فم المعدة.

4- الشعور بألم في المعدة بعد تناول الطعام.

5- عدم تفاعل أدوية المعدة مع المشكلات الصحية.

كما توجد أعراض مصاحبة تشير إلى الخطر، وتشمل:

- التعرق المفرط.

- الشعور بالتعب بعد تناول الطعام.

- الشعور بالألم في الصدر والبطن بعد أقل مجهود.

ونصح "شعبان" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بضرورة عدم التهاون مع هذه الأعراض وسرعة التوجه إلى طبيب القلب، لأن تشخيص هذه الأعراض بشكل خاطئ قد يعرض الشخص لخطر الوفاة المفاجئة، خاصةً للأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ35.