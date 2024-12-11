"على قد الإيد".. 3 مشروبات طبيعية تحميك من هبوط ضغط الدم المفاجئ

كتبت- نرمين ضيف الله

يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم المفاجئ، بسبب عدة عوامل، مثل الحساسية، وانخفاض سكر الدم، والجفاف، وبعض الأدوية، حسبما أكد الدكتور محمد صلاح، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن انخفاض ضغط الدم، يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى أعضاء الجسم مثل القلب والدماغ.

وأشار استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن الأعراض يمكن أن تتمثل فيما يلي:

- الإغماء.

- ضيق التنفس.

- الرؤية الضبابية.

- البرودة والتعرق.

- صعوبة التنفس.

وأوضح أنه لتجنب هبوط الدورة الدموية يجب اتباع الإرشادات التالية؟

- شرب كمية كبيرة من الماء والحفاظ على رطوبة الجسم.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- ممارسة الرياضة.

- الوقاية من الجفاف.

وكشف أنّ هناك 3 مشروبات طبيعية وغنية بالمواد والمعادن الطبيعية، تحفز الدورة الدموية وتقي من هبوط ضغط الدم المفاجيء، وتشمل:

- عصير الرمان: غني بمضادت الأكسدة التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية.

- مشروب القرفة: يساهم في تحسين الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى القلب.

- عصير الشمندر: يحتوي على النترات التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم.

لماذا هذه المشروبات مفيدة؟

واختتم بالإشارة إلى أنّ تلك المشروبات تنشط الدورة الدموية، وتساعد على تحسن تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ما يزيد الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب.