احذر الإفراط في الاستحمام بالماء الساخن.. يسبب 3 أضرار خطيرة

كتبت- أسماء العمدة:

في فصل الشتاء البارد، يبدو الاستحمام بماء ساخن فكرة مغرية، فهو يمنحنا الدفء والإحساس بالاسترخاء، ولكن هل تعلم أن الإفراط في ذلك قد يؤثر سلبًا على صحتنا؟

ووفقًا لما ورد عبر medicalxpress، إليك 3 تأثيرات شائعة تحدث لجسمك عند الاستحمام بماء ساخن في الشتاء.

1- جفاف الجلد

الاستحمام بالماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد، ما يجعله جافًا ومتشققًا، ويؤدي إلى الحكة والتهيج، ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

2- تلف الشعر

الحرارة الزائدة من الماء الساخن تضعف بصيلات الشعر وتجعله جافًا وهشًا، ويؤدي إلى تساقط وتقصفه، ويجعل الشعر أكثر عرضة للتلف.

3- اضطرابات النوم

الاستحمام بماء ساخن قبل النوم مباشرة يرفع درجة حرارة الجسم، ما يجعل من الصعب على الجسم الاسترخاء والنوم، التأثير وقد يؤدي هذا إلى صعوبة في النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

نصائح طبية للاستحمام الصحي في الشتاء

استخدم ماء دافئ وليس ساخنًا، للحفاظ على رطوبة البشرة والشعر.

قلل من مدة الاستحمام 10-15 دقيقة كافية.

استخدم مرطب للجسم والشعر بعد الاستحمام مباشرة.

تجنب الاستحمام قبل النوم مباشرة، اترك وقتًا كافياً لتنظيم درجة حرارة الجسم قبل النوم.

استخدم منظفات لطيفة لا تسبب جفاف الجلد.