طبيب يكشف عن طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية مشكلة مزعجة يعاني منها الكثيرون، وغالبًا ما يتم اللجوء إلى المضادات الحيوية أو حتى الجراحة لعلاجها.

في هذا التقرير، سنتعرف على مجموعة من الطرق الطبيعية والعلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وتحسين حالتك الصحية بشكل عام.

يقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن المقارنة بين سيلان الأنف والتهاب الجيوب الأنفية ليس صحيحا تماما، خاصة بعد عملية التثقيب، ووفق فيستي. رو

ويبين الطبيب، متى يصبح إجراء عملية التثقيب لعلاج التهاب الجيوب الأنفية مبررا وفي أي الحالات يمكن استبدالها بعلاج آخر.

وتبعا له، يمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية حادا ومزمنا.

وقد تكون مدة المرض في الحالة الأولى أكثر من 12 أسبوعا، وفي الحالة الثانية - ثلاثة أشهر أو أكثر.

ولكن لماذا تجرى عملية التثقيب في كلتا الحالتين على الرغم من أنها لا تستخدم في الممارسة الطبية منذ 20 عاما.

وأضاف: "متى يكون التثقيب مبررا؟ عندما تكون هناك أعراض القيح. أي عندما يكون هناك قيح وحمى شديدة، وصداع، وألم خلف العين، حينها يمكن إجراء عملية التثقيب وتناول مضادات الحيوية. ويجب أن تجرى هذه العملية في المستشفى فقط وليس في عيادة خارجية".

ونصح مياسنيكوف باستخدام قطرات هرمونية بدلا من إجراء عملية التثقيب لعلاج التهاب الجيوب الأنفية لأن هذه القطرات تخفف الاحتقان والتورم والالتهاب، ما يسمح باستعادة تدفق المخاط.