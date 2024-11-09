دراسة: الإمساك وارتفاع الضغط ثنائي خطر على القلب

هل تعلم أن مشكلة الإمساك البسيطة قد تكون مرتبطة بأمراض القلب الخطيرة؟

أظهرت دراسات حديثة وجود علاقة قوية بين الإمساك وارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووفق دراسة يابانية، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يمررون حركة أمعاء مرة كل يومين إلى 3 أيام لديهم خطر أعلى للوفاة بسبب أمراض القلب، مقارنة بمن يمررون حركة أمعاء واحدة على الأقل يومياً.

وهناك دراسة أسترالية، نشرها "هيلث داي"، حلل الباحثون بيانات 400 ألف شخص، من سجلات البنك الحيوي البريطاني.

وأظهرت النتائج أن الذين يعانون من الإمساك، وارتفاع ضغط الدم لديهم خطر متزايد بنسبة 68% للإصابة بمشكلة صحية رئيسية في القلب، مقارنة بمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم فقط.

وتوصل الباحثون أيضاً إلى أن الإمساك يشترك في بعض الجينات مع مشاكل القلب، كما توجد الألياف في الأطعمة النباتية، مثل الخضراوات والفواكه والبقول والمكسرات.