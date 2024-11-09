دراسة.. حليب البقر يزيد خطر أمراض القلب لدى النساء

أظهرت دراسة حديثة أن تناول كميات كبيرة من الحليب، حتى قليل الدسم، قد يزيد بشكل كبير من خطر إصابة النساء بأمراض القلب المميتة.

هذا الاكتشاف يثير تساؤلات حول مدى أمان استهلاك الحليب الذي يعتبر جزءًا أساسياً من النظام الغذائي للعديد من الناس.

كما كشفت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أوبسالا في السويد أن النساء اللواتي يستهلكن يومياً ما لا يقل عن 400 مل من الحليب على مدى سنوات طويلة يكنّ أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، مقارنةً بمن يشربن كميات أقل، وفقاً لما ورد في "دايلي ميل" البريطانية.

كما لاحظ الباحثون أن الخطر لا يتأثر بنسبة الدهون في الحليب، حيث اعتُبر الحليب منزوع الدسم ضاراً بقدر الحليب الكامل الدسم.

ويعتقد الباحثون أن سكريات الحليب، المعروفة بـ "اللاكتوز"، قد تتسبب بمرور الوقت في حدوث التهابات داخل الخلايا، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على القلب.

وأكدوا على أن هذا التأثير قد يكون خاصاً بالنساء، نظراً لقدرة أجسامهن على هضم اللاكتوز بشكل أفضل من الرجال.

الدراسة، التي نشرت في مجلة BMC Medicine، اعتمدت على بيانات من دراستين كبيرتين شملتا نحو 101 ألف شخص، من بينهم حوالي 60 ألف امرأة و40 ألف رجل.

كما وجدت الدراسة أنه كلما زادت كمية الحليب التي تستهلكها النساء، ارتفع لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب.

وازداد هذا الخطر بنسبة 12% لدى النساء اللواتي يشربن 600 مل من الحليب يومياً، ليصل إلى 21% عند تناول 800 مل يومياً.

ويذكر أن حليب الأبقار مصدراً جيداً للبروتين والكالسيوم وفيتامين "ب 12" كما يحتوي على المغنيسيوم الذي يلعب دوراً مهماً في نمو العظام، وتحسين أداء العضلات.