ما هي أسباب الإصابة بفطريات الأظافر؟- و4 طرق للوقاية

د ب أ

هل تعانين من اصفرار وتكسر الأظافر؟ هل تشعرين بالحرج من مظهر أظافرك؟ قد تكونين مصابة بفطريات الأظافر، وهي عدوى شائعة تصيب أظافر اليدين والقدمين.

أوضحت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة، إنه يمكن الاستدلال على الإصابة بفطريات الأظافر، بملاحظة علامات مثل تشقق وتقصف الأظافر، وتغير لونها إلى الأبيض، أو الأصفر.

وتشمل العلامات أيضاً زيادة سُمكه، وفي أسوأ الأحوال قد تتسبب الفطريات في تدمير صفيحته تماماً.

ونوهت الجمعية بضرورة استشارة طبيب الأمراض الجلدية عند ملاحظة الأعراض للعلاج بمضادات الفطريات.

طرق الوقاية

تجفيف الأقدام جيداً بعد غسلها.

الاستعانة بمجفف الشعر مثلاً.

ويجب أيضاً غسل الجوارب على درجة حرارة لا تقل عن 65 درجة مئوية للقضاء على الفطريات.

تجنب مشاركة المقص أو المِبرد مع االغير.

ارتداء أحذية رياضية من خامات جيدة التهوية مثل الجلد، مع تهوية الحذاء الرياضي جيداً بعد الرياضة وتركه ليجف تماماً.