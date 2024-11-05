احذر الإفراط.. إليك فوائد وأضرار التين

تشير الدكتور آنا تسوكانوفا خبيرة التغذية وأخصائية الطب الوقائي، إلى أن التين يستخدم في التغذية في جميع أنحاء العالم لفوائده الصحية العديدة، ولكن ينبغي عدم الإفراط بتناوله.

ووفقا لها، على الرغم من احتواء التين على سعرات حرارية منخفضة (تحتوي 100 غ منه على 54 سعرة حرارية)، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات 13.7 غ منها 11.2 ج سكر وفقط 2.5 ألياف غذائية، لذلك لا ينصح بتناول أكثر من 5-10 حبات في المرة الواحدة، وخاصة إذا كان الشخص يعاني من اضطراب توازن الكربوهيدرات، بحسب جازيتا رو.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي التين على العديد من الفيتامينات العناصر المعدنية مثل البوتاسيوم، لذلك يفيد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم والوذمة.

والخصائص المفيدة للتين هي:

- ينقي الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب؛

- يحسن عمل الجهاز الهضمي، وله تأثير ملين؛

- يشارك الكالسيوم في الوقاية من هشاشة العظام والتسوس؛

- يحتوي على التربتوفان الذي يساعد على تحسين المزاج و النوم؛

- يزيد من الرغبة الجنسية ويساعد في مكافحة التهاب البروستاتا.

أما خصائص التين الضارة فهي:

- يحتوى على نسبة عالية من السكر أي هو ضار لمرضى السكري والنقرس وأمراض الجهاز الهضمي؛

- يسبب الإسهال ويزيد من تكون الغازات.

- له تأثير مدر للبول ويمكن أن يحرك حصى الكلى.

واستنادا إلى ذلك، تنصح الطبيبة بتناول 3-5 حبات من التين في اليوم للحصول على أكبر فائدة منه دون الإضرار بالجسم.