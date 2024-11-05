شاي الماتشا.. هل يهدد صحتك؟

- د ب أ

أوصى مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، بإلقاء نظرة فاحصة على قائمة المكونات وتوصيات الإعداد والاستهلاك المذكورة على عبوات شاي الماتشا ذي الأصول اليابانية قبل الشراء.

ألومنيوم ورصاص

وعلل المركز الألماني ذلك بأن شاي الماتشا، الذي يمتاز بلونه الأخضر، قد يمتص الألومنيوم اعتماداً على منطقة النمو، والذي قد يؤدي عند تناوله بكميات كبيرة إلى ضرر طويل الأمد بالجهاز العصبي والعظام.

كما يمكن أن يحتوي شاي الماتشا أيضاً على الرصاص، والذي يُلحق ضرراً بالكلى والقلب والأوعية الدموية.

الجرعة المناسبة

وعن الجرعة المناسبة، أوصى الخبراء الألمان بعدم شرب شاي الماتشا الأخضر أكثر من 3 مرات في اليوم، مع مراعاة عدم شرب أكثر من جرام واحد من مسحوق شاي ماتشا لكل كوب.

وينبغي أيضاً تغيير المنتجات والعلامات التجارية بانتظام لتجنب التعرض أحادي الجانب للمواد الضارة.

ومن ناحية أخرى، يعد شاي الماتشا غير مناسب للأطفال، نظراً لمحتواه العالي من مادة الكافيين.