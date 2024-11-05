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في الشتاء.. نصائح فعّالة للوقاية من تشقق القدم

01:02 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

تشقق القدم

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- د ب أ

أوصى الدكتور توماس شنايدر بالعناية بالأقدام جيداً خلال فصل الشتاء، حيث تكون بشرة الأقدام جافة، ما يجعلها عُرضة للشقوق الصغيرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهابات.

وأوضح طبيب العظام الألماني أنه ينبغي ترطيب الأقدام باستخدام كريم عناية غني بمواد الترطيب مثل اليوريا، مع مراعاة تجفيف الأقدام جيداً، بعد الاستحمام، لا سيما بين الأصابع، وذلك للحيولة دون الإصابة بفطريات الأقدام.

الحمامات المتناوبة

كما أوصى شنايدر بتطبيق الحمامات المتناوبة، والتي تجمع بين الحمامات الدافئة والباردة، مشيراً إلى أنها تعمل على تدريب الأقدام على تحمل البرودة.

وأوضح الطبيب الألماني أن الحمامات المتناوبة المثالية تتألف من جلستين تبدأ كل منها بالماء الدافىء وتنتهي بالماء البارد.

التدليك

ومن المهم أيضاً تدليك باطن القدم بانتظام، حيث يعمل ذلك على تنشيط الدورة الدموية، ويساعد على الشعور بالاسترخاء.

كما يمكن تحسين حركية الأقدام، من خلال ممارسة بعض التمارين البسيطة مثل دحرجة الأقدام على كرة مطاطية أو الوقوف على أطراف الأصابع عند تنظيف الأسنان.

حذاء ذو مقاس مناسب

وللحفاظ على صحة الأقدام، أوصى الدكتور شنايدر بارتداء أحذية ذات مقاس مناسب، محذراً من أن ارتداء أحذية ضيقة يرفع خطر الإصابة بالقدم المفلطحة وآلام الأعصاب.

ومن المفيد أيضاً المشي بأقدام حافية من حين إلى آخر، حيث يعمل المشي بأقدام حافية على أرضيات مختلفة "ممهدة، غير ممهدة، رملية، ذات حصى"على تدريب عضلات وأربطة وأوتار القدم.

تشقق القدم نصائح لتجنب تشقق القدم
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