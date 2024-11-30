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3 فوائد لتناول طبق من الفول على صحة الجسم

11:03 ص السبت 30 نوفمبر 2024

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الفول من الأطعمة الشعبية والغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد جمة لصحة الجسم.

إليك 3 فوائد رئيسية لتناول طبق من الفول، وفق لما جاء في "هيلث لاين".:

1. مصدر ممتاز للبروتين والألياف:

البروتين: الفول غني بالبروتين النباتي، وهو عنصر أساسي لبناء وإصلاح الأنسجة، ويعزز الشعور بالشبع.

الألياف: يحتوي الفول على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

2. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب:

الكوليسترول: الألياف الموجودة في الفول تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

البوتاسيوم: يحتوي الفول على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

3. غني بالفيتامينات والمعادن:

الفيتامينات والمعادن: الفول مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، والفيتامينات من مجموعة ب، وحمض الفوليك، التي تلعب دورًا حيويًا في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم.

فوائد أخرى لتناول الفول:

يعزز الشعور بالشبع: بفضل محتواه العالي من الألياف والبروتين، يساعد الفول على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يساعد على التحكم في الوزن.

يحسن صحة الجهاز الهضمي: الألياف الموجودة في الفول تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإصابة بالإمساك.

يقوي المناعة: يحتوي الفول على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

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