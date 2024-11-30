3 فوائد لتناول طبق من الفول على صحة الجسم
الفول من الأطعمة الشعبية والغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد جمة لصحة الجسم.
إليك 3 فوائد رئيسية لتناول طبق من الفول، وفق لما جاء في "هيلث لاين".:
1. مصدر ممتاز للبروتين والألياف:
البروتين: الفول غني بالبروتين النباتي، وهو عنصر أساسي لبناء وإصلاح الأنسجة، ويعزز الشعور بالشبع.
الألياف: يحتوي الفول على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.
2. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب:
الكوليسترول: الألياف الموجودة في الفول تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
البوتاسيوم: يحتوي الفول على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.
3. غني بالفيتامينات والمعادن:
الفيتامينات والمعادن: الفول مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، والفيتامينات من مجموعة ب، وحمض الفوليك، التي تلعب دورًا حيويًا في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم.
فوائد أخرى لتناول الفول:
يعزز الشعور بالشبع: بفضل محتواه العالي من الألياف والبروتين، يساعد الفول على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يساعد على التحكم في الوزن.
يحسن صحة الجهاز الهضمي: الألياف الموجودة في الفول تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإصابة بالإمساك.
يقوي المناعة: يحتوي الفول على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.
فيديو قد يعجبك: