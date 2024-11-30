7 فوائد مذهلة لعصير البرتقال والجزر على صحة الجسم

يعتبر مزيج عصير البرتقال والجزر من المشروبات الصحية والمنعشة التي تزود الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

إليك أهم الفوائد التي تجنيها عند تناول هذا المشروب اللذيذ، وفق موقع "هيلث لاين، المعني بالصحة:

1. دعم الجهاز المناعي:

فيتامين C: يعتبر البرتقال والجزر مصدرًا غنيًا بفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة قوي يحمي الجسم من الأمراض ويقوي جهاز المناعة.

البيتا كاروتين: يتحول البيتا كاروتين الموجود في الجزر إلى فيتامين A في الجسم، وهو ضروري لصحة الجهاز المناعي.

2. صحة البشرة والشعر:

فيتامين A: يساهم فيتامين A في الحفاظ على صحة البشرة والشعر، ويمنح البشرة مظهرًا شابًا ونضراً.

مضادات الأكسدة: تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في العصير الخلايا من التلف، مما يقلل من ظهور التجاعيد ويؤخر علامات الشيخوخة.

3. صحة العيون:

فيتامين A: يلعب فيتامين A دورًا حيويًا في صحة العيون ويحمي من أمراض العيون مثل العمى الليلي.

4. صحة القلب:

الألياف: تساعد الألياف الموجودة في الجزر على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

البوتاسيوم: يساهم البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

5. طاقة ونشاط:

الفيتامينات والمعادن: يزود هذا المشروب الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها.

6. صحة الجهاز الهضمي:

الألياف: تساعد الألياف الموجودة في الجزر على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

7. صحة العظام:

الكالسيوم: يحتوي البرتقال على كمية جيدة من الكالسيوم الذي يقوي العظام ويحمي من هشاشة العظام.