ما تأثير وضعية الجلوس على الصحة النفسية والجسدية؟ مفاجأة

تعتبر وضعية الجلوس الصحيحة عاملاً حاسمًا في الحفاظ على صحة جيدة. فالطريقة التي نجلس بها تؤثر بشكل كبير على صحتنا النفسية والجسدية، سواء كنا في المنزل، في المكتب، أو أثناء القيادة.

أوضحت الدكتورة ديبورا لي من Dr Fox Online Pharmacy، والدكتورة ستيفان مينديا، العادات الشائعة في الجلوس التي قد تكون ضارة. كما اقترحوا بعض وضعيات الجلوس لتحسين الصحة، وفق ميرور"

وواصلت الدكتورة ديبورا الضوء على أربع وضعيات جلوس سيئة، تشمل: الجلوس مع الأرجل معلقة، والجلوس منحنيا إلى أحد الجوانب، ووضع الساقين أو الكاحلين فوق بعضهما، والجلوس لفترة طويلة في نفس الوضعية.

وتابعتالدكتورة ديبورا أن الوضعية السيئة للجلوس لها تأثير كبير على رفاهيتنا العامة، حيث يمكن أن تتسبب في ضعف التوازن والصداع وانخفاض الوعي والذاكرة وضعف الإدراك، بالإضافة إلى إمكانية الإصابة بالقلق والاكتئاب والأرق.

تأثير وضعية الجلوس الخاطئة على الصحة الجسدية:

آلام الظهر والرقبة: من أكثر المشاكل شيوعًا المرتبطة بوضعية الجلوس الخاطئة. يمكن أن تؤدي إلى تصلب العضلات، والتهابات المفاصل، والانزلاقات الغضروفية.

مشاكل الجهاز الهضمي: قد تؤدي وضعية الجلوس المنحنية إلى الضغط على الجهاز الهضمي وتسبب مشاكل مثل عسر الهضم والإمساك.

مشاكل الدورة الدموية: الجلوس لفترات طويلة في وضعية واحدة يمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى الأطراف ويسبب تورمًا وتنميلًا.

مشاكل التنفس: وضعية الجلوس المنحنية قد تحد من قدرة الرئتين على التوسع بشكل كامل، مما يؤثر على التنفس.

نصائح للحفاظ على وضعية جلوس صحيحة:

· اختر كرسيًا مريحًا: يجب أن يدعم الكرسي أسفل الظهر والكتفين والرقبة.

· اجعل قدميك مستوية على الأرض: يجب أن تكون قدميك مسطحة على الأرض أو على مسند للقدمين.

· حافظ على استقامة ظهرك: يجب أن يكون ظهرك مستقيمًا وكتفيك مسترخيين.