5 أطعمة تساعدك على الشفاء من نزلات البرد
نزلات البرد من الأمراض الشائعة، وبالرغم من عدم وجود علاج شافٍ لها، إلا أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتقوية جهاز المناعة.
إليك 5 أطعمة مفيدة: وفق لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي
الحمضيات:
الغنية بفيتامين C: يساعد في تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.
الأمثلة: البرتقال، الليمون، الجريب فروت.
وتحتوي على مضاد للأكسدة يسمى كيرسيتين قد يساعدك في مكافحة نزلات البرد الشائعة.
الزبادي:
يحتوي على بروبيوتيك: وهي بكتيريا جيدة تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي.
يدعم الشفاء: يساعد في تقليل مدة المرض.
الشوربات والدجاج:
ترطيب الجسم: تساعد في تخفيف احتقان الحلق والأنف.
غنية بالبروتين: يدعم عملية الشفاء.
ويحتوي حساء الدجاج على حمض السيستين الأميني، الذي يكسر المخاط وله تأثيرات مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات.
العسل:
خصائص مضادة للبكتيريا: يساعد في تهدئة الحلق وتقليل السعال.
مضاد للأكسدة: يقوي جهاز المناعة.
الثوم:
مضاد للميكروبات: يساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا.
يعزز المناعة: يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.
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