ماذا يحدث إذا ترك ضغط الدم دون علاج؟

يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، ولكن البعض يهمل علاج هذه الحالة، ما يتسبب لهم عواقب صحية خطيرة.

كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف: "قد يسبب ارتفاع ضغط الدم في الإصابة بالسكتة الدماغية"، وفقا لصحيفة "فيستي" الروسية.

وأوضحت دراسة أجراها باحثون من الصين وأستراليا أن الارتفاع المستمر لضغط الدم يتسبب بتقلص الدماغ، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 70%، خاصة لدى أولئك الذين أصيبوا بارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة.

و58 % من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 سنة لا يعرفون بوجود بإصابتهم بارتفاع ضغط الدم لديهم.

ومع ارتفاع ضغط الدم تكون أعضاء الجسم بأكمله معرضة للخطر.

ويتأثر القلب والدماغ والكلى وشبكية العين والأعضاء التناسلية بـ ارتفاع ضغط الدم،

كما أن العديد من حالات الخرف وضعف الذاكرة قد يكون سببها ارتفاع ضغط الدم الشرياني الذي لم يتم علاجه، ونقص تروية الأوعية الدموية الدماغية المزمن.

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