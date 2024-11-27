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تناول هذا المشروب الدافئ في الشتاء.. وهذا ما يحدث لأعصابك

05:31 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

مشروب الكاكاو

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الكاكاو من المشروبات الشتوية ذات المذاق اللذيذ ودفئه المريح في فصل الشتاء، يقدم الكاكاو مجموعة من الفوائد الصحية التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج.

ووفق موقع "ويب ميد الطبي" فإننا نقدم فوائد مشروب الكاكاو على الصحة في الشتاء.

مضادات الأكسدة: يحتوي الكاكاو على كمية كبيرة من الفلافونويدات، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي تلعب دورًا كبيرًا في عملية الشيخوخة وتطور العديد من الأمراض.

تحسين المزاج: يحتوي الكاكاو على مادة الفينيل إيثيل أمين، والتي تعمل على تحفيز إنتاج الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، وهذه المواد الكيميائية مسؤولة عن الشعور بالسعادة والرضا.

تقليل التوتر: يساعد الكاكاو على تقليل مستويات هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، مما يساهم في الشعور بالاسترخاء والهدوء.

تحسين وظائف الدماغ: أظهرت بعض الدراسات أن تناول الكاكاو بانتظام يمكن أن يحسن الذاكرة والتركيز والمهارات المعرفية الأخرى.

فوائد الكاكاو في الشتاء على وجه الخصوص

الدفء: يوفر الكاكاو الساخن شعوراً بالدفء والراحة في الأيام الباردة.

تعزيز المناعة: يحتوي الكاكاو على العديد من المعادن والفيتامينات التي تدعم جهاز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة الأمراض.

تحسين النوم: يمكن أن يساعد الكاكاو على تحسين نوعية النوم، مما يساهم في الشعور بالانتعاش والنشاط في اليوم التالي.

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