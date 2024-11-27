كم يستغرق التكيف في تأثير تغيير الساعة البيولوجية على الجسم؟

نحن نعيش في عالم سريع الحركة يتطلب منا أحيانًا السفر عبر مناطق زمنية مختلفة أو تغيير روتيننا اليومي بشكل مفاجئ.

قد يبدو هذا الأمر بسيطًا، إلا أن هذه التغيرات تؤثر بشكل كبير على ساعتنا البيولوجية الداخلية، تلك الساعة التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ وجميع العمليات الحيوية في الجسم.

وأظهرت دراسة حديثة أن حتى التغيرات الطفيفة في جدولنا الزمني، مثل الانتقال إلى توقيت زمني يختلف بفارق 5 ساعات فقط، يمكن أن تسبب اضطرابًا كبيرًا في وظائف الجسم. فبعد هذا التحول، يبدأ الجسم في عملية إعادة ضبط الساعة البيولوجية، والتي تستغرق عادةً من 48 إلى 72 ساعة.

ووفق "ستادي فايندز"، تساعد هذه القدرة على التكيف في تفسير سبب قدرة أغلب الناس على التكيف مع مناطق زمنية جديدة في غضون بضعة أيام بدلاً من المعاناة من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة إلى أجل غير مسمى.

كيف يمكن التكيف مع التغيير في الساعة البيولوجية؟

التعرض للضوء الطبيعي: يساعد التعرض للضوء الطبيعي خلال النهار على تنظيم الساعة البيولوجية.

الحفاظ على روتين نوم منتظم: حاول الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع.

تجنب الكافيين والنيكوتين قبل النوم: هذه المواد تحفز الجهاز العصبي وتجعل من الصعب النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام: ولكن تجنب ممارسة الرياضة القوية قبل النوم مباشرة.