دراسة تكشف .. التغذية السليمة للحوامل تنعكس إيجابيا على الطفل بعد الولادة

كشفت دراسة حديثة، أن اتباع الحوامل نظام غذائي صحي، يزداد لديهم فرصة إنجاب أطفال بأوزان صحية عند الولادة، كما يقل لديهم خطر الإصابة بالسمنة في مرحلة متقدمة من طفولتهم.



وتشير الدراسة، التي شملت أكثر من 2800 زوج من الأمهات والأبناء إلى أن اتباع نظام غذائي صحي، وفق إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية، قبل الولادة له تأثيرات إيجابية طويلة المدى على نمو الرضيع حتى 24 شهراً.

النمو السريع

وقالت الدكتورة أسيا ميرا فيرارا، الباحثة المشاركة: "وجدت الدراسة أن تناول نظام غذائي صحي أثناء الحمل ارتبط بانخفاض فرصة نمو الرضيع السريع للغاية".

وأشارت فيرارا إلى أن النمو السريع من الولادة إلى 24 شهراً هو مؤشر قوي للسمنة في وقت لاحق من الحياة.

واستخدم الباحثون مقياسين غذائيين، هما مدى جودة الأكل بشكل عام، ومدى تسببه في التهابات، بحسب "شبكة جاما الطبية".

وضم فريق البحث باحثين من جامعات فيلادلفيا وميتشغان وكاليفورنيا.



وأظهرت النتائج الرئيسية ارتباط الدرجات الأعلى من التغذية الصحية بانخفاض بنسبة 12% في احتمالية ولادة الأطفال بأحجام كبيرة بالنسبة لعمر الحمل، إلى جانب انخفاض معدلات النمو السريع حتى 6 و24 شهراً.

وارتبط ارتفاع مدى تسبب النظام الغذائي في التهابات بارتفاع بنسبة 24% في احتمالية ولادة الأطفال بأحجام كبيرة بالنسبة لعمر الحمل.

الإرشادات

وتتضمن إرشادات التغذية الأمريكية للحامل تناول 2 إلى 4 حصص في الفواكه يومياً، و4 حصص من الخضروات يومياً، و4 حصص من منتجات الألبان يومياً، و3 حصص من البروتين يومياً.

وتتضمن أيضاً تناول من 6 إلى 11 حصة من الحبوب في اليوم، على أن يكون نصفها على الأقل من الحبوب الكاملة، وتناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يومياً.

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