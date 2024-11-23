تشنجات الطمث.. 3 أعراض إذا ظهرت عليك توجه للطبيب فورا

تشنجات ما بعد الطمث

كتبت- نرمين ضيف الله

تعدُّ تشنجات الطمث آلامًا خافِقة في الجُزء السُّفلي من البطن.

وتُصابُ العديد من النساء بتَشنجات الطمث، قبل فترات الحيض مُباشرةً وأثنائها.

وفي بعض النساء، يكون الألم مُزعجًا وعند البعض، يُمكن أن تكون حادة بما يجعلها تعرقِل الأنشطة اليومية لبضعة أيام كل شهر.

الأعراض

تَشمل أعراض تشنجات الطمث ما يلي:

التشنج في أسفل البطن الذي قد يكون شديدًا.

يوجع مستمر

ألم يَمتد ليشمل أسفل الظهر والفخذين

كما يَشعر بعض النساء أيضًا بما يلي:

الغثيان

البراز الرخو

الصداع

الأسباب

انتباذ بطانة الرحم.

الأورام الليفية الرحمية.

مرض التهاب الحوض.

تضيّق عنق الرحم

متى يجب زيارة لطبيب؟

إذا كانت تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة تعطل حياتكِ كل شهر.

إذا كانت الأعراض تتفاقم لديكِ تدريجيًا.

إذا بدأتِ في الشعور بتقلصات شديدة في الدورة الشهرية بعد سن 25 عامًا