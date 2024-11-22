احذر هذا الأمر أثناء دخول المراحيض لوقت طويلا

الجلوس لفترة طويلة في المرحاض، خاصةً مع الانشغال بالهاتف المحمول أو القراءة، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، وفقُا لما أوضحه موقع timesofindia.

ما هي المخاطر؟

البواسير

الضغط المستمر على الأوردة في منطقة المستقيم قد يؤدي إلى تورمها وظهور البواسير، مما يسبب الألم والنزيف.

الإمساك المزمن

قد يبدو الأمر متناقضًا، لكن الجلوس لفترات طويلة في محاولة للإخراج قد يؤدي إلى إضعاف عضلات المستقيم وتفاقم الإمساك.

عدوى المسالك البولية

الجلوس في بيئة رطبة ودافئة لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية.

الإصابة بالبكتيريا

المراحيض، حتى النظيفة منها، قد تحتوي على بكتيريا ضارة يمكن أن تنتقل إلى الجسم عند الجلوس لفترات طويلة.

لماذا يحدث ذلك؟

الضغط على الأوردة

الجلوس لفترات طويلة يزيد الضغط على الأوردة في منطقة المستقيم، مما يؤدي إلى تورمها.

إضعاف عضلات الحوض

الجلوس المستمر يضعف عضلات الحوض التي تلعب دورًا مهمًا في عملية الإخراج.

التعرض للميكروبات

المراحيض بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات.

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