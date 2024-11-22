احذر.. 5 أطعمة ضارة لمرضي الكلي

مرضى الكلى يحتاجون إلى اتباع نظام غذائي خاص للحفاظ على صحتهم. هناك بعض الأطعمة التي يجب عليهم تجنبها أو تقليلها قدر الإمكان، وذلك لأنها قد تزيد من الضغط على الكلى وتؤثر على وظائفها.

ووفقًا لـ"healthday"، إليك 5 أطعمة يجب على مرضى الكلى توخي الحذر منها

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

البوتاسيوم مهم للجسم، لكن مرضى الكلى قد يعانون من صعوبة في التخلص منه، مما يؤدي إلى تراكمه في الدم. لذلك، يجب عليهم الحد من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

الأطعمة الغنية بالفوسفور

الفوسفور موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، ولكن تراكمه في الدم يمكن أن يسبب مشاكل عظمية وغيرها. لذلك، يجب على مرضى الكلى تقليل تناول الأطعمة الغنية بالفوسفور

الأطعمة الغنية بالصوديوم

الصوديوم يزيد من احتباس الماء في الجسم، مما يزيد الضغط على الكلى. لذلك، يجب على مرضى الكلى تقليل تناول الأطعمة المالحة.

الأطعمة الغنية بالبروتين

البروتين ضروري للجسم، ولكن على مرضى الكلى تقليل كمية البروتين التي يتناولونها، لأن الكلى تعمل على معالجة البروتين، وزيادة الكمية قد تزيد الضغط عليها. الأطعمة الغنية بالبروتين

الأطعمة الغنية بالأوكسالات

الأوكسالات هي مواد طبيعية موجودة في بعض الأطعمة، وقد تتسبب في تكون حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص، لذلك، يجب على مرضى الكلى تقليل تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات