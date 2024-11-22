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دراسة: تشخيص السكري قبل الخمسين خطر على الدماغ

04:00 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

ارتفاع السكري

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أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة نيويورك وجود ارتباط قوي بين الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في سن مبكرة، قبل 50 عامًا وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسكري في هذا العمر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تقارب الضعف مقارنة بمن تم تشخيصهم في سن أكبر.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة هيلث داي، أن الأشخاص المصابين بالسمنة والسكري من النوع 2 في سن مبكرة هم الأكثر عرضة للإصابة بالخرف. وهذا يشير إلى أن السمنة قد تزيد من التأثير السلبي للسكري على الدماغ.

يعتقد الباحثون أن الارتباط بين السكري والخرف قد يكون ناتجًا عن عوامل متعددة، بما في ذلك تلف الأوعية الدموية، والالتهاب، ومقاومة الأنسولين.

تشير هذه النتائج إلى أن التشخيص المبكر للسكري من النوع 2 قد يكون مؤشرًا على مخاطر إدراكية مستقبلية، مما يسلط الضوء على أهمية التدخل المبكر.

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