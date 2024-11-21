هل تعاني من نقص فيتامين د؟.. أفضل نظام غذائي لاستعادة توازنك

كتبت- نرمين ضيف الله:

نقص فيتامين د هو حالة تتسم بانخفاض مستويات فيتامين د في الجسم، وهو فيتامين ضروري لنمو العظام وحمايتها بشكل طبيعي، ويلعب أيضًا دورًا مهمًا في الجهاز العصبي، والعضلي الهيكلي، والجهاز المناعي.

كما يؤثر نقص فيتامين د بشكل أساسي على صحة العظام والعضلات، ويمكن الحصول عليه فيتامين د من مصادر مختلفة، بما في ذلك ضوء الشمس والغذاء

لماذا يعتبر فيتامين د مهمًا جدًا؟

لأنه يلعب دورًا أساسي في الحفاظ على توازن الكالسيوم في الدم وبناء العظام والحفاظ عليها، وبصفة أساسية فأنت بحاجة إلى فيتامين د حتى يتمكن جسمك من استخدام الكالسيوم والفوسفور لبناء العظام ودعم الأنسجة الصحية.

الأعراض

يؤدي نقص فيتامين د الشديد عند الأطفال إلى الإصابة بالكساح، وتتضمن أعراض الكساح ما يلي:

أنماط النمو غير الصحيحة بسبب العظام المنحنية.

ضعف العضلات.

ألم العظام.

تشوهات في المفاصل.

لدى البالغين، قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

تعب.

ألم العظام.

ضعف العضلات، آلام العضلات أو تقلصات العضلات .

تغيرات المزاج، مثل الاكتئاب.

ما هي أسباب نقص فيتامين د؟

بشكل عام، هناك سببان رئيسيان لنقص فيتامين د:

عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د في نظامك الغذائي أو من خلال أشعة الشمس.

جسمك لا يمتص أو يستخدم فيتامين د بشكل صحيح.

الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب نقص فيتامين د:

التليف الكيسي.

الاضطرابات الهضمية.

السمنة.

أمراض الكلى.

أمراض الكبد.

طرق علاج نقص فيتامين د؟

عليك تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د والحصول على المزيد من ضوء الشمس، وتناول مكملات فيتامين د.

بعض الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين د، بما في ذلك:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين.

سمك السلمون.

كبد البقر.

صفار البيض.

زيت كبد الحوت.

حليب البقر وحليب الصويا واللوز والشوفان.

حبوب الإفطار.

عصير البرتقال.

منتجات الألبان الأخرى، مثل الزبادي.

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