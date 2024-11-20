دراسة تزف بشرى للرياضيين: يتمتعون بذاكرة عاملة أفضل

أجرى باحثون في جامعة يوفاسكولا بالسويد، دراسة جديدة من نوعها، كشفت عن عن وجود ميزة الذاكرة العاملة لدى من يمارسون الرياضة البدنية عبر أنواع مختلفة من الرياضات ومستويات الأداء.

وكانت هذه الميزة أكثر وضوحا عندما تمت مقارنة الرياضيين بغير الرياضيين، بحسب مديكال إكسبريس.

وكان فريق البحث قد درس سابقا تأثيرات الشيخوخة على الوظيفة الإدراكية ووظائف المخ، ووجدوا أن نمط الحياة النشط بدنيا يمكن أن يخفف جزئياً من التأثيرات السلبية للشيخوخة على هذه الوظائف.

وتضيف النتائج الحالية إلى الأدلة التي تدعم فوائد الرياضة على الإدراك البشري، وتسلط الضوء على أهمية النشاط البدني في تعزيز صحة المخ.

وسعى الباحثون إلى استكشاف تأثيرات الرياضة على الوظيفة الإدراكية وإدراك الوجه باستخدام مقاييس الأداء الكهربية الفسيولوجية والسلوكية.

وتحقق الباحثون من تأثير نوع الرياضة ومستوى الأداء، وذلك من خلال بيانات سكانية واسعة النطاق.

وأظهرت النتائج ارتباطاً ثابتاً بين الرياضة وأداء أفضل للذاكرة العاملة، في حين يبدو أن نمط الحياة المستقر مرتبط بذاكرة عاملة أضعف.