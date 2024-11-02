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راقبها جيدا.. احذر 3 أعراض خفية لـ مرض يهدد القلب

04:43 م السبت 02 نوفمبر 2024

امراض القلب

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كتب – سيد متولي

هناك بعض الأعراض الخفية التي يمكن أن نعاني منها، والتي قد تكشف الإصابة بأمراض القلب، لذا من المهم التعرف عليها جيدا لتجنب حدوث أي مضاعفات.

وبحسب nypost، فإن أمراض القلب تشمل بعض الحالات، مثل النوبة القلبية، وقصور القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وأمراض الأوعية الدموية، لكن ما الأعراض الخفية لها؟.

آلام الساق

تشنجات الساق

جروح القدم المستمرة.

هذه الأعراض الثلاثة الخفية، قد تكشف عن أحد أمراض القلب، وهو مرض الشرايين المحيطية في الأطراف السفلية، أو مرض الشرايين المحيطية في الساقين والقدمين.

عوامل الخطر

التدخين

كبر السن

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع نسبة الكوليسترول

السكري.

امراض القلب اعراض امراض القلب
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