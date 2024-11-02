احذر أعراض السكتة الدماغية.. "الساعة الذهبية" قد تنقذ حياتك

كتب – سيد متولي

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من المخ، ما يؤثر على وظائف الجسم، لذا من المهم التعرف على الأعراض سريعا لمنع حدوث أي مضاعفات.

أعراض السكتة الدماغية

ضعف أو شلل في جانب واحد

صعوبة أو فقدان القدرة على الكلام

فقدان السيطرة على العضلات في جانب واحد من وجهك

فقدان مفاجئ للحواس مثل الرؤية والسمع

عدم وضوح الرؤية

الدوخة

الغثيان والقيء

تيبس الرقبة

الارتباك أو الانفعال

فقدان الذاكرة

الصداع

الإغماء

هل يمكن إنقاذ المريض؟

ووفقا لموقع Times Now، فإن "الساعة الذهبية"، وهي فترة زمنية تبلغ 60 دقيقة أو أقل قد تنقذ حياة المصابين بالسكتة الدماغية، لكن ماذا نعرف عنها؟.

الساعة الذهبية، هي الساعة الأولى من إصابة المريض بالسكتة الدماغية، ويكون لديه فرصة كبيرة للبقاء على قيد الحياة ومنع تلف الدماغ حال تلقي العلاج في هذه الفترة، ونقله المستشفى.

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