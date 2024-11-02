8 علامات تنذر بسرطان الكبد قبل شهر من ظهوره.. لا تتجاهلها

كتبت- آلاء نبيل:

سرطان الكبد من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تتطور ببطء دون ظهور أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود المشكلة، والتي يجب الانتباه إليها واللجوء إلى الطبيب فورًا.

وبحسب ما ذكره موقعي Mayo Clinic، American Cancer Society، إليك الأعراض التحذيرية التي قد تظهر قبل مدة من الإصابة بسرطان الكبد.

1- الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن ويمكن أن مستمرًا أو متقطعًا، وقد يترافق مع الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ.

2- اصفرار الجلد وبياض العينين، نتيجة تراكم مادة البيليروبين في الدم.

3- فقدان الوزن السريع دون أي تغيير في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

4- الشعور بالتعب والإرهاق ويمكن أن يزداد عن الحد الطبيعي.

5- الإصابة بالغثيان والقيء، وتحديدًا بعد تناول الطعام.

6- فقدان الشهية غير المبرر.

7- تضخم البطن قد يتراكم السائل في البطن مما يؤدي إلى انتفاخه.

8- أن يظهر البراز باللون الفاتح أو شاحبًا بسبب عدم قدرة الكبد على معالجة الصفراء.

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