جراح أمريكي يستأصل عضو سليم من أحشاء مريض للمرة الثالثة على التوالي .. وما حدث كارثي

قام جراح من ولاية فلوريدا، أمريكا، باستئصال كبد مريض بدلًا من الطحال، مما تسبب في وفاة المريض في الحال، أفادت صحيفة The State الأمريكية



وبحسب ما ذكره موقع كومسومولسكايا برافدا، فقد توماس شاكنوفسكي رخصته الطبية مؤقتا بعد أن أزال عضوا سليما بدلا من عضو مريض في أغسطس الماضي. وقال زملاء الطبيب إنه وضع بعد انتهاء العملية الجراحية الكبد على الطاولة وأبلغ زملاءه عن استئصال الطحال بنجاح. وبدأ لدى المريض نزيف شديد، ولم يستطع الأطباء إنقاذه. وتبيّن أن هذا كان الخطأ الثالث الذي يرتكبه شاكنوفسكي.



وفي مايو 2023 قام عن طريق الخطأ بإزالة جزء من البنكرياس بدلا من الغدة الكظرية. وفي يوليو من نفس العام، بدلا من إجراء فغر اللفائفي، أجرى عملية استئصال المعدة لمريضة، فتدهورت صحتها إلى حد بعيد وتوفيت بعد فترة وجيزة. وفي أكتوبر عام 2024، تم تقديم شكوى ضد شاكنوفسكي بالإشارة إلى أنه يفتقر إلى الكفاءة الطبية اللازمة ويشكل خطرا على المرضى. وهو حاليا محروم من حق العمل في مستشفيات فلوريدا وألاباما.

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