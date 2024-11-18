الكشف عن الحالة الأولى لنوع جديد من جدري القردة

- د ب أ

قال مسؤولو الصحة، إنهم أكدوا أول حالة في الولايات المتحدة من نوع جديد من مرض "إمبوكس" الذي تم اكتشافه لأول مرة في شرق الكونغو.

وكان الشخص قد سافر إلى شرق أفريقيا وتلقى العلاج في شمال كاليفورنيا عند عودته، وفقاً لإدارة الصحة العامة في كاليفورنيا.

وأشار المسؤولون إلى أن حالته الصحية تتحسن وأن خطر انتشار المرض منخفض.

وقال مسؤولو الصحة في وقت سابق من هذا الشهر إن الوضع في الكونغو يبدو مستقراً، وقدرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الكونغو بحاجة إلى 3 ملايين لقاح على الأقل ضد "إمبوكس" لوقف انتشاره، بالإضافة إلى 7 ملايين لقاح أخرى لبقية أفريقيا.