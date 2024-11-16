هل الجينات هي السبب وراء حبنا للحلويات؟

لماذا نشعر بسعادة غامرة عندما نتناول قطعة من الشوكولاتة؟ الإجابة تكمن في عمق تكويننا الجيني.

فالجينات التي ورثناها عن أسلافنا قد برمجت أدمغتنا على تفضيل الأطعمة الغنية بالسكر، كآلية تكيفية ساعدت أجدادنا على البقاء على قيد الحياة في بيئات حيث كانت السكريات نادرة.

أحد الجينات الرئيسية التي تلعب دوراً في هذا التفضيل هو الجين المسؤول عن إنتاج إنزيم "السكراز-إيزومالتاز"، الذي يساعد الجسم على تحويل السكريات المعقدة إلى طاقة سريعة.

هذا التطور الجيني، رغم أنه كان مفيدًا في الماضي، قد يسبب لنا بعض المتاعب في عالم اليوم حيث يتوفر السكر بكميات وفيرة.

ووفق " نيويورك بوست"، كما توصل فريق دولي من الباحثين إلى أن هناك اختلافا وراثيا في قدرتنا على هضم بعض أنواع السكريات، وقد يؤثر ذلك على مقدار حبنا للأطعمة الحلوة وكمية استهلاكنا لها.

وتبعا للدراسة فإن الأشخاص الذين يعانون من طفرات في جين SI يميلون إلى استهلاك كميات أقل من الأطعمة الغنية بالسكروز مقارنة بالأشخاص الذين لديهم جين SI يعمل بشكل طبيعي.

وتمنى ألديز وفريقه أن تسهم هذه النتائج في الحد من استهلاك السكروز على مستوى العالم.

فالاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يضر بالخلايا، ويؤدي إلى التهاب مزمن، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وأمراض القلب، والسكري، وأمراض الكبد، وحتى السرطان.