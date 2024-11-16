هل تعاني من التعب المزمن؟ قد يكون الالتهاب هو السبب

الالتهاب المزمن هو استجابة مناعية طويلة الأمد قد تؤثر على العديد من أجهزة الجسم، على عكس الالتهاب الحاد الذي يكون قصير الأمد ويساعد الجسم على الشفاء، فإن الالتهاب المزمن يستمر لفترة طويلة وقد يتسبب في تلف الأنسجة والأعضاء.

ووفق "هيلث" إليك الأسباب والأعراض

الأسباب الدقيقة للالتهاب المزمن ليست مفهومة تمامًا، ولكن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في حدوثه، بما في ذلك:

العدوى المزمنة: مثل عدوى بكتيريا المعدة الملوية البوابية أو الفيروسات.

الأمراض المناعية الذاتية:حيث يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم السليمة.

السمنة: ترتبط السمنة ارتباطًا وثيقًا بالالتهاب المزمن.

التعرض للملوثات: مثل التدخين والتلوث البيئي.

العوامل الوراثية:تلعب الجينات دورًا في بعض أنواع الالتهاب المزمن.

نمط الحياة غير الصحي: مثل قلة النشاط البدني وتناول نظام غذائي غير صحي.

أعراض الالتهاب المزمن

تختلف أعراض الالتهاب المزمن باختلاف الجهاز المتأثر، ولكن بعض الأعراض الشائعة تشمل:

التعب المزمن

الألم المزمن

الحمى منخفضة الدرجة

فقدان الوزن غير المبرر

الاكتئاب والقلق

مشاكل في الجهاز الهضمي

مشاكل في الجلد