كيف تساعد طفلك على خسارة الوزن الزائد؟

مشكلة زيادة الوزن لدى الأطفال ليست بسيطة، وتتطلب نهجًا متكاملًا وشاملًا. إليك 6 إجراءات يمكن أن تساعدك في مساعدة طفلك على التخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية ودائمة، وبحسب "مديكال إكسبريس".

1. تغذية صحية ومتوازنة:

وجبات منتظمة: الحرص على تقديم وجبات منتظمة ومتوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية (الكربوهيدرات المعقدة، البروتينات، الدهون الصحية، الفيتامينات والمعادن).

الحد من الأطعمة المصنعة: تقليل تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة.

زيادة الخضروات والفواكه: تشجيع الطفل على تناول الخضروات والفواكه الطازجة بألوانها المختلفة.

الماء هو الأفضل: تشجيع الطفل على شرب الماء بدلاً من العصائر الغازية والمشروبات المحلاة.

2. النشاط البدني المنتظم:

اللعب النشط: تشجيع الطفل على ممارسة الأنشطة البدنية التي يحبها، مثل اللعب في الهواء الطلق، ركوب الدراجة، السباحة، أو ممارسة الرياضة الجماعية.

الحد من وقت الجلوس: تقليل الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشات (التلفزيون، الكمبيوتر، الأجهزة اللوحية) وزيادة الوقت المخصص للنشاط البدني.

3. النوم الكافي:

روتين نوم منتظم: الحرص على أن ينام الطفل عدد ساعات كافي من النوم ليلاً، وأن يحافظ على روتين نوم منتظم. بيئة نوم مريحة: تهيئة بيئة نوم هادئة ومظلمة وباردة لضمان نوم مريح.

4. الدعم النفسي:

التحدث مع الطفل: التحدث مع الطفل حول أهمية الصحة والحفاظ على وزن صحي بطريقة إيجابية وبسيطة.

تجنب اللوم: تجنب لوم الطفل أو مقارنته بآخرين، فهذا قد يؤثر سلبًا على ثقته بنفسه.

الاحتفال بالإنجازات: الاحتفال بالإنجازات الصغيرة التي يحققها الطفل، مثل ممارسة الرياضة بانتظام أو اختيار طعام صحي.

5. النموذج الشخصي:

الآباء قدوة: كونكِ وأنتِ زوجكِ قدوة لطفلكِ، فحاولوا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.