احذري.. هذه الأدوية قد تضر طفلكِ الرضيع

الرضاعة الطبيعية هي الهدية الأغلى التي يمكن للأم أن تقدمها لطفلها، ولكن اختيار الأدوية المناسبة أثناء هذه الفترة أمر بالغ الأهمية.

فبعض الأدوية، حتى تلك المتاحة دون وصفة طبية، قد تنتقل إلى حليب الأم وتؤثر سلبًا على صحة الطفل الرضيع. في هذا المقال، سنتعرف على خمسة أدوية شائعة يجب على الأم المرضعة تجنبها، وكيف يمكنها الحفاظ على صحتها وصحة طفلها في الوقت نفسه.

وتبعا "مديكال إكسبريس"، هناك 5 أدوية شائعة متاحة دون وصفة طبية يجب تجنبها عند الرضاعة الطبيعية:

1. مزيلات الاحتقان الفموية

تستخدم في العديد من علاجات البرد لتخفيف انسداد الأنف، لكن يجب يجب تجنبها فترة الرضاعة الطبيعية.

2. الكودايين

تعتبر مسكنات الألم هو مادة أفيونية تخفف الألم قصير المدى، مثل الصداع أو آلام ما بعد الجراحة للأمهات اللاتي خضعن لعمليات قيصرية.

3. الأسبرين

الأسبرين مسكن شائع للألم يمكنه خفض الحمى والالتهابات، ولكن يمكن أن ينتقل الأسبرين إلى حليب الثدي إذا تم استخدامه بجرعات عالية.

4 الكلورفينامين

الكلورفينامين هو أحد مضادات الهيستامين من الجيل الأول، ويستخدم بشكل شائع لعلاج أعراض الحساسية مثل العطس.

5 موانع الحمل الفموية

يجب على المرضعات تجنب حبوب منع الحمل الفموية المركبة التي تحتوي على هرمون الإستروجين.