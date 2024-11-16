دراسة: البروكلي والملفوف والقرنبيط درع طبيعي ضد ارتفاع ضغط الدم

هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ هل تبحث عن طرق طبيعية لخفضه؟ قد يكون الحل في طبق طعامك.

وتشير دراسة جديدة إلى أن تناول بعض أنواع الخضروات، مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط، يساهم بشكل فعال في خفض ضغط الدم مقارنة بأنواع أخرى من الخضروات.

ووفق"مجلة هيلث"، اقترح الباحثون زيادة تناول الخضراوات وخفض استهلاك الصوديوم، كوسيلة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف الخبراء أن بعض الخصروات تساعد في خفض ضغط الدم أكثر من اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الجذرية، مثل البطاطا والجزر.

ووجد الباحثون أن تناول الخضراوات الورقية مثل البروكلي والملفوف أدى إلى انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالخضراوات الجذرية والقرع.

وتوصل الباحثون إلى أن معدل الانخفاض في الضغط إلى انخفاض في خطر أمراض القلب بنسبة 5%.

وأوضح الباحثون أنه يجب أيضاً السعي للحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم يومياً، والحصول على وقت نوم ثابت، والحد من وقت الشاشة، وتجنب الكافيين في وقت متأخر من اليوم للمساعدة على خفض الضغط.