بعد يوم طويل ومليء بالوجبات، قد يعاني البعض من مشاكل في الهضم، فهناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف هذه المشكلة وتحسين عملية الهضم.

ووفقا لموقع mayoclinic، إليك 3 مشروبات تعزز عملية الهضم بعد تناول العشاء وتساعدك على الشعور بالراحة والانتعاش

- البابونج

يعمل على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف التقلصات والانتفاخ.

- النعناع

يساعد على تحسين الهضم وتخفيف الغازات وعسر الهضم.

- اليانسون

يعمل كمضاد للتشنجات ويساعد على الهضم.

- ماء دافئ مع عصير ليمون

يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتحفيز إنتاج العصارات الهاضمة، يعتبر منظفًا طبيعيًا للجسم ويساعد على التخلص من السموم.

- عصير الخضروات

غني بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، يحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

يمكن تحضير عصير من الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والخس، أو من الجزر والشمندر.

نصائح طبية إضافية لتحسين الهضم

تناول وجبة عشاء خفيفة

الابتعاد عن الأطعمة المسببة للغازات

ممارسة بعض التمارين الخفيفة بعد العشاء

الاسترخاء والنوم الكافي