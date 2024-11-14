6 أعراض لنقص فيتامين ك2.. إذا ظهرت عليك اذهب للطبيب فورا

كتبت- آلاء نبيل:

فيتامين "ك2" من أهم الفيتامينات لصحة العظام والأوعية الدموية، إذ يلعب دورًا مهمًا في منع جلطات الدم، كما يعمل على بناء العظام.

وتعليقًا على ذلك، أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أنّ الاعتماد على نظام غذائي يحتوي على فيتامينات يوفر فوائد مذهلة للجسم، بما في ذلك فيتامين "ك2" الذي يبني العضلات ويعمل على منع جلطات الدم، كما يساعد الكبد على إنتاج البروتينات التي تمنع النزيف عند التعرض لإصابة.

وأوضح "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى نقص فيتامين "ك2" والتي تشمل ما يلي:

1- زيادة الإصابة بحصوات الكلى.

2- عادة ما ينتج عنه نزيف لفترات أطول من الطبيعي.

3- زيادة الكدمات.

4- المعاناة من ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة.

5- الشعور بألم العظام.

6- الشعور بالتعب العام والخمول بسبب نقص الفيتامين.

وتابع أخصائي التغذية العلاجية، أنّ أسباب نقص فيتامين "ك2"، فيما يلي:

- عدم الاهتمام بالنظام الغذائي.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "ك2" ومنها الخضروات الورقية والألبان والأسماك الدهنية واللحوم الحمراء.

- المعاناة من بعض المشكلات الصحية التي ينتج عنها سوء امتصاص الدهون وفيتامين "ك2"، مثل التهاب القولون، التليف الكيسي، مرض كرون.

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