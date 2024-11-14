أمراض خطيرة تكشفها رعشة اليدين.. فما هي ؟

رعشة اليدين من الأعراض المزعجة التي يعاني منها البعض، وعادة ما تشير إلى خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة، وذلك ما أوضحه الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، وفقًا لما ذكره فيستي.



وخلال برنامج تلفزيوني قال الطبيب:"رعشة اليدين لديها أشكال مختلفة، كل شخص سليم يمكن أن يعاني من رعشة فسيولوجية في أطرافه، ويمكن أن يعاني البعض من ارتعاش في اليدين أو الأرجل أو الرأس أو الفكين، ويتفاقم هذا النوع من الارتعاش عند تناول الشاي والقهوة وعندما يصاب الإنسان بالإجهاد والتعب وشد العضلات".



وأضاف:"وبالرغم من ذلك من المهم التمييز والفصل بين الرعاش الفسيولوجي والرعاش الناجم عن مرض باركنسون في مراحله الأولية، إذ يعتبر هذا المرض من أكثر الأمراض التي تسبب الرعاش.. يوجد مرض آخر يسبب هذه الأعراض، ويسمى (الرعاش مجهول السبب)، ويعتبر من أكثر الأمراض العصبية شيوعا، هذا المرض يكون وراثيا لدى 50-70% من الأشخاص، وأسبابه غير معروفة حتى الآن".

ونصح مياسنيكوف الأشخاص الذين يعانون من حالات رعاش الأطراف المتكررة بمراجعة الأطباء المختصين للتحقق من وضعهم الصحي ومعرفة أسباب هذه الأعراض.



وكانت الطبيبة الروسية والأخصائية في طب الأعصاب، ناتاليا شيندريايفا قد أشارت في وقت سابق إلى أن رعشة اليدين قد تكون ناجمة عن التوتر العاطفي والإجهاد، وهذا النوع من الرعشة يزول عادة بعد الاسترخاء، كما أن الرعشة المتكررة قد تشير إلى مرض خطير مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو وجود خلل في أحد أجزاء الدماغ، مثل الجهاز الدهليزي والمخيخ.