6 أعراض حول أظافرك تنذر بإصابتك بهذا المرض.. توجه للطبيب في هذه الحالة

كتبت- نرمين ضيف الله:

فطريات الأظافر هي عدوى شائعة تصيب الأظافر، وتظهر في شكل بقع بيضاء أو بُنّية مائلة إلى الصفرة تحت أطراف الأظافر، سواء في اليدين أو القدمين.

ونظرًا لتوغل العدوى الفطرية، يتغير لون الظفر وتزداد سماكته وتتفتت حافته، وتظهر فطريات الأظافر في عدة أظافر.

ووفقًا لموقع "مايو كلينك" المعني بالصحة، يُطلق على فطريات الأظافر أيضًا اسم "التهاب الظفر الفطري".

وعندما تصيب الفطريات المنطقة الفاصلة بين الأصابع وجلد القدم، تُعرف هذه الحالة بـ"القدم الرياضية" (سعفة القدم).

أعراض فطريات الأظافر

هناك عدة أعراض إذا ظهرت حول أظافرك، فإنها تعني الإصابة بفطريات الأظافر، وتشمل ما يلي:

زيادة سُمك الظفر.

تغير اللون.

الهشاشة.

التشوّه.

الانفصال عن قاعدة الظفر.

الرائحة الكريهة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يمكنك التوجه لزيارة الطبيب إذا لم تفدك خطوات الرعاية الذاتية، وأصبح لون الظفر متغيرًا أو أصبح الظفر سميكًا أو مشوَّهًا بشكل متزايد، وظهرت على أظافرك الأعراض المذكورة أعلاه.

كما يمكنك استشارة الطبيب أيضًا في الحالات التالية:

إذا كنت مصابًا بداء السكري وتعتقد أنك مصاب بفطريات الأظافر.

إذا حدث نزيف حول الأظافر.

إذا حدث تورم أو شعرت بالألم حول الأظافر.









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