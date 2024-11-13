تقوي دماغك.. 4 مشروبات تنشط الذاكرة ويحتاجها عقلك

كتبت- أسماء العمدة:

لتنشيط الذاكرة والدماغ، هناك مشروبات معينة يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في ذلك عند تناولها، حسبما ذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية.

وكشف "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" 4 مشروبات يمكنك إضافتها إلى روتينك اليومي:

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ، وتحسن الوظائف الإدراكية، كما أن الكافيين الموجود فيه يزيد من اليقظة والتركيز، ويجب تناوله ساخنًا أو باردًا، ويمكنك إضافة قطرات من الليمون أو العسل لتحسين الطعم.

عصير التوت البري

عصير التوت البري يحتوي على مادة الأنثوسيانين التي تحسن الذاكرة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر، كما أن العصير الطازج هو الأفضل، ولكن يمكنك أيضًا شرب عصير التوت البري الطبيعي.

قهوة سوداء

الكافيين في القهوة يحسن المزاج واليقظة، ويحسن الأداء الإدراكي، ويُفضل شرب القهوة السوداء بدون سكر أو حليب للحصول على أقصى فائدة.

عصير الجزر

الجزر غني بفيتامين أ الذي يحسن الرؤية ويحافظ على صحة الدماغ، ويمكنك شرب عصير الجزر الطازج أو إضافته إلى العصائر الأخرى.