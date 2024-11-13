ما أفضل وقت لتلقي لقاح الفيروس المخلوي التنفسي خلال الحمل؟

الفيروس المخلوي التنفسي يمثل تهديدًا كبيرًا لصحة الرضع حديثي الولادة، خاصة أولئك الذين يولدون قبل الأوان أو لديهم حالات صحية مزمنة.

في التقرير التالي نوضح، الوقت الأنسب لتلقي الحامل لهذا اللقاح، وفق "مديكال إكسبريس".

هناك إرشادات توصي بتلقيح الحوامل ضد الفيروس المخلوي التنفسي خلال الأسابيع 32-36 من الحمل.

الأعراض

ولهذا الفيروس أعراضاً خفيفة تشبه أعراض البرد لدى معظم البالغين، ولكنه قد يكون مميتاً للرضع، وتفيد تقارير أمريكية بأنه السبب الرئيسي لدخول الأطفال حديثي الولادة إلى المستشفى في الولايات المتحدة.

وفي النهاية توصل الباحثون إلى أن تطعيم الأم ضد فيروس المخلوي التنفسي قبل الولادة بـ 5 أسابيع على الأقل أدى إلى نقل الأجسام المضادة للأم عبر المشيمة إلى المولود بكفاءة أكبر، مقارنة بتطعيم الأم قبل الولادة بأسبوعين إلى 3، أو 3 إلى 4 أسابيع.