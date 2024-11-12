"مش 10 آلاف".. عدد الخطوات اليومية اللازمة لخفض خطر الوفاة بأمراض القلب

كتب – سيد متولي

يعتقد الكثير منا أن المشي 10000 خطوة يوميًا هو الأفضل لصحتنا، ونتيجة لذلك، أصبحت تطبيقات وساعات حساب الخطوات المختلفة شائعة جدًا على مر السنين.

في حين أنه من الصحيح أن كلما زادت التمارين والحركة التي يمكننا القيام بها بشكل منتظم كان ذلك أفضل، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن 10 آلاف خطوة ربما لا تكون الحل السحري الذي نعتقده، بحسب express.

وكشفت إحدى الدراسات أن عددا محددا من الخطوات يوميا قد يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية - وكان العدد أقل بكثير من 10 آلاف خطوة.

وتناولت الدراسة التحليلية، التي نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية في عام 2023، 17 دراسة سابقة شملت أكثر من 200 ألف شخص، ووجدت أن مجرد المشي 2337 خطوة يومياً يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والدورة الدموية.

وعلاوة على ذلك، فإن المشي 3867 خطوة على الأقل يقلل من خطر الوفاة لأي سبب، وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون أن كل ألف خطوة إضافية في اليوم ترتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 15%.

وبالنسبة لمن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، لوحظ أكبر تحسن في الصحة لدى الأشخاص الذين يمشون من 6000 إلى 10000 خطوة، وبعد ذلك تلاشت الفوائد. وبالنسبة للأعمار الأصغر، كان التحسن بين 7000 و13000 خطوة.

واستنتج مؤلفو الدراسة: "يوضح هذا التحليل التلوي وجود ارتباط عكسي كبير بين عدد الخطوات اليومية والوفيات بجميع أسبابها والوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث كلما زاد كان ذلك أفضل عند نقطة القطع البالغة 3867 خطوة يوميًا للوفيات بجميع أسبابها و2337 خطوة فقط للوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية".

وذكرت دراسة منفصلة، نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine في عام 2022، أن الأشخاص الذين يمشون "حتى" 10 آلاف خطوة يوميًا لديهم خطر أقل للوفاة، ومع ذلك، أضافت أن سرعة المشي قد يكون لها أيضًا تأثير على صحتك.

وقالت الدراسة: "تشير نتائج هذه الدراسة التي أجريت على عينة من 78500 فرد إلى أن المشي حتى 10 آلاف خطوة يوميًا قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة والإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن المشي بوتيرة أعلى قد يكون مرتبطًا بخفض إضافي للمخاطر، وخاصة فيما يتعلق بالإصابة بالأمراض".

وذكرت مجلة Heart Matters التابعة لمؤسسة القلب البريطانية: "تعود فكرة 10000 خطوة يوميًا إلى حملة تسويقية أطلقتها شركة عداد الخطوات خلال دورة الألعاب الأوليمبية عام 1964 في اليابان، تم اختيار هذا الرقم لأن الحرف الياباني الذي يعني 10000 (万) يشبه شخصًا يمشي.

"ورغم أصولها التسويقية، فقد لاقت الفكرة رواجًا كبيرًا، وقد بحثت العديد من الدراسات العلمية في الفوائد الصحية المترتبة على المشي 10 آلاف خطوة يوميًا. وقد ربطت الأبحاث بين المشي 10 آلاف خطوة وانخفاض خطر الإصابة بالخرف والسرطان وأمراض القلب والدورة الدموية، فضلاً عن الفوائد الصحية العقلية."

اعتمادًا على طولك، فإن 10000 خطوة تعادل ما يقرب من خمسة أميال أو ثمانية كيلومترات، وهو ما يستغرق من الناس ما بين ساعة إلى ساعتين للمشي، وسوف يحرق ما بين 300 إلى 800 سعر حراري، اعتمادًا على وزنك وطولك.

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