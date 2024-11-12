3 أطعمة باللون البرتقالي تساعدك على التخلص من الكوليسترول الضار.. اعرفها

كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع الكوليسترول الضار من المشكلات الصحية الخطيرة، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد يغفل البعض عن وجود أطعمة ذات لون برتقالي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في لـ"مصراوي"، أبرز هذه الأطعمة كالتالي:

الجزر

الجزر من الخضروات الغنية بالفيتامينات، ومنها فيتامين أ وفيتامين سي، كما يحتوي على الألياف التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الكلي، وتحديدًا الضار منه.

البرتقال

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، ما يساعد على منع تراكم الكوليسترول الضار في الجسم، ويساهم في خفض مستوياته المرتفعة.

المانجو

المانجو من الفواكه الشهية والغنية بفيتامين سي والألياف، التي تسهم في خفض الكوليسترول الكلي وتحدّ من الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة كأمراض القلب.

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